Василиса Володина передает 29 апреля людям важное: «Сняли оковы и развязали крылья»

Предпоследний апрельский день хорошо подойдет для физической работы. Об этом рассказала астролог Василиса Володина. Звездочет дала расклад на субботу, 29 апреля, и отметила, что станет ощутимо легче.

«С ощущением, будто сняли оковы и развязали крылья, встречаем первый выходной день. Наш внутренний реформатор с молотком и лопатой спешит на дачу, чтобы нечто гениальное там соорудить. Плавно сложатся все дела, где нужно осовременить пространство под крышей дома своими руками: от электропроводки в новом строении до глобального ремонта в старом», - советует астролог.

Последняя суббота апреля подойдет для освоения на практике сложных технологий и программ, а можно и вовсе сменить профессию – время благоприятное.

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