Глоба предостерег людей – 30 апреля будет непросто: «Как финансово, так и энергетически»

Канун майских праздников – еще не повод расслабляться. Об этом предупреждают звезды, и астролог Богдан Глоба передал их послание. Оказалось, что последний день апреля, воскресенье 30 число, нужно оставаться сосредоточенными.

«В воскресенье не растрачивайтесь по пустякам - как финансово, так и энергетически. Не обращайте внимание на придирки и капризы окружающих, а спокойно выполняйте актуальную работу. Неудачный день для ремонта и вопросов недвижимости», - раскрыл Глоба астропрогноз.

Если удастся сосредоточиться на главном, то никакие нападки вокруг не будут помехой, подчеркивает эксперт.

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