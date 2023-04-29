«Спешите укрепить авторитет»: Глоба 29 апреля поведал о важном

Конец месяца подходит для наведения порядка вокруг, в своих делах и головах. Сложная неделя подходит к концу, вместе с ней все дальше отходит влияние затмения, наступает период сосредоточения на важных делах. Астролог Богдан Глоба рассказал, чем обернется 29 апреля для людей, и дал свои рекомендации, как прожит его правильно с точки зрения астрологии.

«Суббота до обеда под влиянием пятничных вайбов. Но уже в середине дня можно перестроить поведенческий вектор и нарастить как деловую, так и жизненную активности. В делах спешите укрепить свой авторитет», - посоветовал Глоба-младший.

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