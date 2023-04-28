Фаворит лета по дате рождения: король фортуны, которому достанется все - Глоба

Овны, летом 2023 года наступит ваш счастливый период, когда получится все, что задумали. По крайней мере, в этом уверена астролог Тамара Глоба. Так что если вы никак не решались сделать шаг навстречу мечте, то в летние месяцы можно рискнуть.

«Вам откроются перспективы на службе. Пусть и не сразу вы заметите разницу, но оно даст свои плоды уже к осени», - заявила она.

Повезет Овнам и в личной жизни. Если кто-то не мог найти вторую половинку, то летом - лучший период для этого.

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