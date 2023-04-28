Деньги и любовь! Этот знак зодиака вступит в новую эру весной - Глоба

У Тельцов наступает период, о котором они и мечтать когда-то не могли. Астролог Тамара Глоба считает, что эти люди смогут добиться больших высот весной, их жизнь выйдет на новый уровень.

«Весна - время перемен для Тельцов. Их ждут любовные приключения в хорошем смысле. Деловые поездки и переговоры принесут достаток», - заявила она.

Можно сказать, что для Тельцов начинается новая эра, которая расставит все точки над «и». Они расстанутся с токсичными людьми из окружения и оставят только самых любящих и преданных.

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