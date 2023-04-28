Деньги будут литься 3 года! Какой знак зодиака сорвет денежный куш - предсказание Глобы

Тамара Глоба в шоу «Давай поженимся!»

Вселенная улыбнется этим людям.

Скорпионы, наступает время, когда вы сможете заработать большие деньги. Так считает астролог Тамара Глоба. По ее словам, вести представителям этого созвездия будет настолько, что они ни в чем не будут нуждаться в ближайшие три года.

«Богатеть Скорпионы будут и весь следующий, 2024 год — вплоть до 2026 года», - заявила она.

Поэтому если у Скорпионов есть планы, то их надо срочно воплощать, пока Вселенная на вашей стороне. Все получится - просто сделайте шаг.

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