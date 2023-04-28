Деньги будут литься 3 года! Какой знак зодиака сорвет денежный куш - предсказание Глобы

Скорпионы, наступает время, когда вы сможете заработать большие деньги. Так считает астролог Тамара Глоба. По ее словам, вести представителям этого созвездия будет настолько, что они ни в чем не будут нуждаться в ближайшие три года.

«Богатеть Скорпионы будут и весь следующий, 2024 год — вплоть до 2026 года», - заявила она.

Поэтому если у Скорпионов есть планы, то их надо срочно воплощать, пока Вселенная на вашей стороне. Все получится - просто сделайте шаг.

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