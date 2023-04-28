Король фортуны во всех смыслах: Глоба узрела главного счастливчика весны - реальный расклад

Весной белая полоса наступит для Рыб. По мнению астролога Тамары Глобы, у этих людей начнется везучий период, который на многое откроет глаза. Они поймут - что им дорого, а что пора отпустить и не тратить время.

«Спортивные занятия, дела детей, активный отдых, поездки, обучение принесут отдачу. Вам сделают заманчивое предложение по работе», - заявила она.

Заработки, по мнению Глобы, тоже не заставят себя долго ждать. Начальство, наконец оценит Рыб по достоинству, ведь они так долго старались им угодить.

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