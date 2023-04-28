Новая жизнь! Единственный знак зодиака, который переродится в 2023 году — Глоба

Астролог Тамара Глоба считает, что у Львов в 2023 году наступает период для воплощения в жизнь всех самых смелых идей, которые когда-либо кружили в их голове. Возможно, представители этого созвездия переедут жить в другое место, но и там их ждет удача.

«С конца весны и до середины осени придет период личных перемен», — заявила она.

Есть также шанс, что Львы в 2023 году станут родителями. У них наладится личная жизнь, и судьба запоет новые мелодии.

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