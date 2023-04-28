Володина назвала людей по датам рождения, которые потеряют все свои деньги: причина – со стороны

Тельцы могут потерять огромные деньги из-за собственной наивности и невнимательности. Не исключено, что они потерпят настоящий финансовый крах, если не будут осторожны. Об этом предупредила астролог Василиса Володина.

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Возле Тельцов в настоящий момент могут находиться настоящие мошенники и обманщики. Будьте предельно бдительны и контролируйте свое окружение, остерегайтесь новых знакомцев.

Лучше решение денежных вопросов отложить на потом, воздержитесь от крупных трат и незапланированных покупок.

Напомним, Тельцы родились в период с 21 апреля по 21 мая.

Источник: rsute.ru.