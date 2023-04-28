Фавориты мая по дате рождения, в чьей жизни наступит белая полоса — вертлявые хитрецы

Астрологи назвали трех баловней судьбы, которые в мае будут снимать сливки счастливой жизни — их ждет чистейшая белая полоса везения. Вот кому можно позавидовать! Даже ретроградный Меркурий не в силах подпортить им ауру счастья. Вселенная станет заступницей для этих везунчиков, одарив их своим покровительством. Остальные знаки о таком могут только мечтать.

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Овны

Рожденным в даты с 21 марта по 20 апреля придется сконцентрироваться на том, что происходит вокруг них. Овны с легкостью преодолеют все препятствия, в мае их будет немало. Представители этого знака бросятся грудью на амбразуру, добиваясь и отстаивая свое. Им может показаться, что их силы на исходе. Но это не так! В конце апреля они снова воспрянут духом. Вселенная поможет своим любимчикам выстоять. Но до 8 мая лучше всего затаиться.

Еще один совет от звезд: экономно распоряжаться деньгами. Тогда они без проблем встретят долгожданные перемены, которые им сулит наступающая белая полоса везения.