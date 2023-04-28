Фавориты мая по дате рождения, в чьей жизни наступит белая полоса — вертлявые хитрецы

Астрологи назвали трех баловней судьбы, которые в мае будут снимать сливки счастливой жизни — их ждет чистейшая белая полоса везения. Вот кому можно позавидовать! Даже ретроградный Меркурий не в силах подпортить им ауру счастья. Вселенная станет заступницей для этих везунчиков, одарив их своим покровительством. Остальные знаки о таком могут только мечтать.
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Овны
Рожденным в даты с 21 марта по 20 апреля придется сконцентрироваться на том, что происходит вокруг них. Овны с легкостью преодолеют все препятствия, в мае их будет немало. Представители этого знака бросятся грудью на амбразуру, добиваясь и отстаивая свое. Им может показаться, что их силы на исходе. Но это не так! В конце апреля они снова воспрянут духом. Вселенная поможет своим любимчикам выстоять. Но до 8 мая лучше всего затаиться.
Еще один совет от звезд: экономно распоряжаться деньгами. Тогда они без проблем встретят долгожданные перемены, которые им сулит наступающая белая полоса везения.
Тельцы
Май станет для рожденных в даты с 21 апреля по 21 мая периодом процветания. Не стоит бояться напряженности в личных делах и профессиональной сфере. Тельцы открою перед собой большие возможности. Особенно там, где речь заходит о любви. Удача будет на их стороне. Главное — не распыляться по мелочам. Май — месяц Тельцов. В это время Вселенная будет посылать им нужных людей, позаботившись и о материальном благополучии.
Близнецы
Для рожденных в даты с 21 мая по 21 июня внешних проявлений успеха будет не так много. Все дело в том, что их покровитель Меркурий пребывает в ретроградности до середины месяца. Однако при этом Близнецы ощутят мощную поддержку Вселенной. Им стоит уединиться и побыть в покое. Такой расклад тоже неплох.
По материалам sterlegrad