Деньги так и липнут! Два короля фортуны, которые сорвут в мае джекпот — везучие проныры

Практикующий астролог Наталия Гурьянова поделилась прогнозом на май, назвав два знака китайского гороскопа, которые завладеют денежными потоками. Они не просто поправят свое материальное положение, накопив достаточно средств, но и сумеют обеспечить будущее безбедное существование, заложив основу процветания.
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Бык
Для рожденных под этим тотемом май станет стабильным и благополучным месяцем. Гармонию звезды обещают и в делах, и в личной жизни, и в семье.
«Постарайтесь направить всю свою энергию в созидательное русло, особенно если будете ощущать избыток мыслей и чувств», — заверила эксперт.
Быки сумеют сделать отличный финансовый прорыв. Деньги их любят. За счет удачных вложений они закрепят свое материальное положение.
Люди, рожденные в год Быка: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.
Тигр
Еще один баловень судьбы, которому звезды пророчат финансовый успех и удачу в делах. Но есть одно но! Завладеть всем и сразу смогут только те, кто будет действовать в любых обстоятельствах, бесстрашно встречая проблемы и перешагивая через них.
«Тигры, будьте аккуратнее в отношениях, берегите здоровье», — добавила астролог.
Их могут ожидать неприятности и форс-мажоры, которые подпортят настроение и планы.
Люди, рожденные в год Тигра: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.
По материалам 7days