Деньги так и липнут! Два короля фортуны, которые сорвут в мае джекпот — везучие проныры

Практикующий астролог Наталия Гурьянова поделилась прогнозом на май, назвав два знака китайского гороскопа, которые завладеют денежными потоками. Они не просто поправят свое материальное положение, накопив достаточно средств, но и сумеют обеспечить будущее безбедное существование, заложив основу процветания.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Бык

Для рожденных под этим тотемом май станет стабильным и благополучным месяцем. Гармонию звезды обещают и в делах, и в личной жизни, и в семье.

«Постарайтесь направить всю свою энергию в созидательное русло, особенно если будете ощущать избыток мыслей и чувств», — заверила эксперт.

Быки сумеют сделать отличный финансовый прорыв. Деньги их любят. За счет удачных вложений они закрепят свое материальное положение.

Люди, рожденные в год Быка: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.