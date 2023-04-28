Деньги так и липнут! Два короля фортуны, которые сорвут в мае джекпот — везучие проныры

Знаки зодиака, которые сорвут денежный куш в мае. Фото: Global Look Press

Их накроет полоса везения.

Практикующий астролог Наталия Гурьянова поделилась прогнозом на май, назвав два знака китайского гороскопа, которые завладеют денежными потоками. Они не просто поправят свое материальное положение, накопив достаточно средств, но и сумеют обеспечить будущее безбедное существование, заложив основу процветания.

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Бык

Для рожденных под этим тотемом май станет стабильным и благополучным месяцем. Гармонию звезды обещают и в делах, и в личной жизни, и в семье. 

«Постарайтесь направить всю свою энергию в созидательное русло, особенно если будете ощущать избыток мыслей и чувств», — заверила эксперт.

Быки сумеют сделать отличный финансовый прорыв. Деньги их любят. За счет удачных вложений они закрепят свое материальное положение.

Люди, рожденные в год Быка: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

Тигр

Еще один баловень судьбы, которому звезды пророчат финансовый успех и удачу в делах. Но есть одно но! Завладеть всем и сразу смогут только те, кто будет действовать в любых обстоятельствах, бесстрашно встречая проблемы и перешагивая через них.

«Тигры, будьте аккуратнее в отношениях, берегите здоровье», — добавила астролог.

Их могут ожидать неприятности и форс-мажоры, которые подпортят настроение и планы.

Люди, рожденные в год Тигра: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

По материалам 7days

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