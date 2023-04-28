Обильно прут деньги и любовь: Глоба — фаворит, который вступит в эру процветания в 2023 году

У Львов, как прогнозирует Тамара Глоба, 2023 год станет весьма и весьма удачным. Они не просто сорвут куш — к ним обильно стекаются деньги, любовь, признание и удача. Особенно вдали от дома. Что их ждет — тут и важные поездки, и работа с людьми из других стран и регионов. Возможен переезд, смена места жительства.

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«Со второй половины года, благодаря успехам зимы и весны, появятся новые личные и деловые планы вдали от дома», — добавила астролог.

Весна станет периодом личных перемен. В ноябре и декабре Львов ждут подвижки на службе. Им пророчат деловой успех в материальный достаток.

По материалам rusradio