Деньги прут из всех щелей: Глоба назвала дату рождения тех, кто будет богатеть до 2026 года

Скорпионы вступают в эпоху процветания. Тамара Глоба дала понять, что вплоть до 2026-го, а это еще три года, эти баловни судьбы будут купаться в деньгах. Вот кому везет по-крупному! Они ни в чем не знают отказа. Звезды сулят этим везунчикам мощный старт — апрель станет тем самым периодом, когда рожденные под этим созвездием ощутят перемены.

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При этом в мае этому знаку зодиака следует позаботиться о личных и деловых партнерах, чтобы замять расхождения в идеях.

Первое полугодие позволит Скорпионам закрепить финансовое положение. И это весьма удачно скажется на их деньгах в течение трех следующих лет. Богатеть они будут и весь следующий, 2024 год — вплоть до 2026 года.

Дни рождения Скорпионов выпадают на даты 23 октября по 21 ноября.

По материалам РИА Новости