Два абсолютных короля фортуны по дате рождения в 2023 году: Глоба — правдивый расклад

Тамара Глоба назвала двух баловней судьбы, которые в 2023 году станут теми самыми везунчиками, которым все завидуют. В их жизни наступит белая полоса — удача к ним так и липнет.
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Рыбы
Год Водяного Кролика принесет успех в финансах тем, кто родился в даты с 19 февраля по 20 марта. Рыбы окажутся на гребне волны. Звезды советуют им не расслабляться. Да, денег будут больше, чем обычно, но вместе с тем возможны траты, потери, расходы и трудности в поездках.
«Весна принесет значительный труд, большую работу, уйдут в сторону лишние люди, а также многие знакомые. Вы сконцентрируетесь на своих хлопотах. Спортивные занятия, дела детей, активный отдых, поездки, обучение принесут отдачу», — заверила Глоба.
Параллельно Рыб ждет творческий, интеллектуальный и личный успех, любовь придет вдали от дома. Год завершится успехом в обучении, поездках, в карьерном плане новый подъем.
Стрелец
Им 2023 год подарит большую любовь. Вместе с тем это период делового и личного продвижения. Рожденные в даты с 22 ноября по 21 декабря будут находиться в постоянных разъездах: командировки, отдых, путешествия, переговоры с партнерами издалека — весной придут новые возможности и новые люди.
«Деловые планы, начавшиеся в мае, будут приносить отдачу во второй половине года и далее. Успешная работа, интересные и рискованные путешествия в период лета. Не связывайтесь с сомнительными персонажами в первой половине лета, это опасно. Вторая половина года принесет помощь старых друзей и любимых людей», — добавила астролог.
В конце осени и начале зимы придет интеллектуальный, личный, творческий успех, спортивные достижения.
По материалам rusradio.ru