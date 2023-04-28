Два абсолютных короля фортуны по дате рождения в 2023 году: Глоба — правдивый расклад

Тамара Глоба назвала двух баловней судьбы, которые в 2023 году станут теми самыми везунчиками, которым все завидуют. В их жизни наступит белая полоса — удача к ним так и липнет.

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Рыбы

Год Водяного Кролика принесет успех в финансах тем, кто родился в даты с 19 февраля по 20 марта. Рыбы окажутся на гребне волны. Звезды советуют им не расслабляться. Да, денег будут больше, чем обычно, но вместе с тем возможны траты, потери, расходы и трудности в поездках.

«Весна принесет значительный труд, большую работу, уйдут в сторону лишние люди, а также многие знакомые. Вы сконцентрируетесь на своих хлопотах. Спортивные занятия, дела детей, активный отдых, поездки, обучение принесут отдачу», — заверила Глоба.

Параллельно Рыб ждет творческий, интеллектуальный и личный успех, любовь придет вдали от дома. Год завершится успехом в обучении, поездках, в карьерном плане новый подъем.