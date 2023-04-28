Какой знак весной начнет новую жизнь: Глоба — полный поворот судьбы, держитесь!

Скорпионы ощутят, как меняется их жизнь уже со второй половины весны. Тамара Глоба дала понять, что этот знак зодиака не должен пугаться возможных скачков — на них взвалят больше обязательств и ограничений. Дороги потребуют повышенного внимания в мае. Перемены коснутся и работы: возможна смена коллектива.

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Эта тенденция сохранится и летом. Перед Скорпионами откроются перспективы на службе. Многие решат открыть свое дело. Пусть и не сразу, но оно даст свои плоды. Перемены есть и в личной жизни. Одни расстанутся с теми, кто им дорог, другие сумеют сохранить отношения.

Год завершится прибылью, участием в делах близких, поездками.

По материалам rusradio.ru