Какой знак весной начнет новую жизнь: Глоба — полный поворот судьбы, держитесь!

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот 

Астролог пророчит им важные перемены.

Скорпионы ощутят, как меняется их жизнь уже со второй половины весны. Тамара Глоба дала понять, что этот знак зодиака не должен пугаться возможных скачков — на них взвалят больше обязательств и ограничений. Дороги потребуют повышенного внимания в мае. Перемены коснутся и работы: возможна смена коллектива.

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Эта тенденция сохранится и летом. Перед Скорпионами откроются перспективы на службе. Многие решат открыть свое дело. Пусть и не сразу, но оно даст свои плоды. Перемены есть и в личной жизни. Одни расстанутся с теми, кто им дорог, другие сумеют сохранить отношения. 

Год завершится прибылью, участием в делах близких, поездками.

По материалам rusradio.ru

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