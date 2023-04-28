Единственный знак зодиака, для которого 2023 год станет судьбоносным во всех смыслах — Глоба

Львы могут рассчитывать на воплощение всех своих смелых идей в первой половине 2023 года. Тамара Глоба дала понять, что это период, когда представители знака будут востребованы вдали от дома. Поездки, командировки, работа с дальними партнерами — вот что ждет Львов. Также возможен переезд и смена места жительства.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Почти весь год, кроме второй половины апреля и середины октября, лучшее время вы проведете в дорогах. С конца весны и до середины осени придет период личных перемен», — добавила астролог.

Год Водяного Кролика принесет Львам пополнение в семье. Звезды советуют им беречь детей и любимых. Также кардинальные перемены ожидаются в начале мая и в ноябре. В целом год вполне успешен.

По материалам rusradio.ru