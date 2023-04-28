Глоба назвала знак зодиака, который повернет жизнь на 180 градусов: влияние извне

Астролог Тамара Глоба рассказала, что Девы должны получить некое неоднозначное известие. Оно станет для них определяющим в их жизненном пути.

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Новость вызовет в Девах разные эмоции и натолкнет на интересные мысли. Не исключено, что это сподвигнет представителей знака к серьезным переменам и пересмотру планов на будущее.

Астролог считает, что Девам светят изменения на профессиональном поприще. В личной жизни у Дев все будет спокойно и интересно. Их ожидает интересное общение, посещение приятных мероприятий.

Источник: rsute.ru.