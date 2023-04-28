Василиса Володина обратилась 28 апреля к людям: «Даже одиночки поучаствуют»

Астролог Василиса Володина дала прогноз на последний рабочий день апреля. Пятница, 28-е число, подарит только положительные эмоции — это обещают звезды. Особенно повезет артистичным особам — им внимание и овации гарантированы.
«В последний рабочий день и настроение соответствующее: зажигаем и веселимся в унисон со львиной Луной, в атмосфере весны, цветов, праздника!
Артистичные по натуре люди будут блистать, где бы ни оказались, собирая овации. Даже одиночки с удовольствием поучаствуют в коллективном празднестве», — предвещает приятное Володина.
День подойдет также и для того, чтобы порадовать любимых. Спонтанный подарок будет кстати и поднимет настроение близкому, а также поможет признаться в чувствах, если таковые еще не высказаны. Взаимность гарантирована звездами!
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