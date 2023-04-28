Василиса Володина обратилась 28 апреля к людям: «Даже одиночки поучаствуют»

Астролог Василиса Володина дала прогноз на последний рабочий день апреля. Пятница, 28-е число, подарит только положительные эмоции — это обещают звезды. Особенно повезет артистичным особам — им внимание и овации гарантированы.

«В последний рабочий день и настроение соответствующее: зажигаем и веселимся в унисон со львиной Луной, в атмосфере весны, цветов, праздника!

Артистичные по натуре люди будут блистать, где бы ни оказались, собирая овации. Даже одиночки с удовольствием поучаствуют в коллективном празднестве», — предвещает приятное Володина.