«Правил больше нет»: астролог Дараган дал тревожный прогноз на будущее

Астролог Константин Дараган, предсказавший пандемию, а теперь предрекающий крах доллара на мировой арене, дал свой прогноз на будущее. Звездочет регулярно отвечает на вопросы подписчиков в соцсетях. И на этот раз у него спросили, когда нашей стране ожидать спокойной жизни. И эксперт по звездам дал тревожный ответ, исходя из которого становится ясно: покой нам будет только сниться.

«Никогда. Точнее, не в ближайшие десятилетия. Это не проблема России, это проблема мира, в котором мы живем, где кто сильней, тот и главный, правил больше нет», — растревожил астролог прогнозом.

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