Какому знаку зодиака скоро признаются в любви: Володина предрекла счастье

Василиса Володина начала свой гороскоп для Овнов с дурных новостей. Представители зодиакальной системы обречены на плохое настроение в эти дни.

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Апатия и мысли о разочаровании комком в горле вдруг накатят на этих людей. Причем тоска охватит Овнов по всем фронтам. И в личной жизни, и в общественной, и в карьере они вдруг перестанут чувствовать удовлетворение.