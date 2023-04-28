«Пятница взрывная и опасная»: чего стоит остерегаться 28 апреля, предупредил Глоба

Последние дни апреля преподнесут немало плохих сюрпризов. По-прежнему сильно влияние затмения, которое случилось еще 20 числа, также добавляет напряжения ретроградный Меркурий. Это сообщил в своем Telegram астролог Богдан Глоба. Звездочет особенно подробно остановился на 28 апреля. В эту пятницу лучше поостеречься, поскольку под ударом каждый.

«Пятница под тенью 9 лунного дня взрывная и опасная. Будьте внимательны и осторожны. Не стоит решать важные вопросы и заводить новые знакомства. Сейчас лучше отложить все дела и посвятить время себе. Диета, спокойствие и вот это все», - предупредил астролог.

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