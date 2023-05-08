Лучшие хозяйки: знаки зодиака, которые созданы для красоты и уюта

Лев

Львицы один из самых лучших хозяюшек в мире. У них дома всегда чистота, уют, богемный блеск и отголоски роскоши. Львицы идеальны во всем, поэтому у них на кухне кастрюли сверкают чистотой, а пироги самые вкусные.

Весы

Благодаря умению держать баланс, Весы успевают все – строить карьеру, воспитывать детей и вести домашнее хозяйство. Причем очень умело. А еще Весы – это кладезь знаний, как отстирать винное пятно от скатерти или вывести засохшее пятно крови на полотенце.

Рыбы

Рыбы замечательно ведет хозяйство. Это те женщины, которые не знают, что такое не хватило времени на работу по дому. Рыба проведет генеральную уборку, приготовит обед из трех блюд, сварит компот, сделает уроки с детьми, сошьет им наряды на утренник, перестирает и перегладит белье, а в свободное время сошьет новые шторы.

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