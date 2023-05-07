Вспыльчивые тираны: не стройте семью с этими знаками зодиака - будут беды

Овен

Овны весьма вспыльчивый знак зодиака. Многие посчитают, что лучше пусть кричит, чем копит эмоции в себе, чтобы потом уйти. Но это не про Овнов. Эти знаки, закипая не могут остановиться и не дай бог, вы не признаете свою ошибку. Овен дожмет вас и сделает это деспотично.

Скорпион

Скорпион один из самых ядовитых знаков зодиака. Они не просто вспыльчивые, но и искусные манипуляторы, что делает Скорпионов по истине опасными тиранами.

Козерог

Козероги не дураки поругаться, поскандалить и самоутвердиться за счет другого человека. Для брака Козероги подбирают не вторую половинку, а жертву. Слабую личность, которую можно безнаказанно изводить и обижать.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».