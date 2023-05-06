Самые верные знаки зодиака, с которыми можно в огонь и воду

Раки

В семейных и дружеских отношениях Раки одни из самых преданных знаков зодиака. Они не осуждают тех, кого любят, не ставят оценки и не умеют отказывать. С ними действительно можно хоть в огонь, хоть в воду.

Весы

Весы не склонны к предательству. Причем это касается, как близких людей, так и едва знакомых. Весы в принципе не умеют быть жестокими и мелочными. Они всегда прикроют спину и никогда не подставят.

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Водолей

Водолеи далеко не белые и пушистые зайки с посторонними людьми, ну а с врагами могут быть жесткими. Однако такой подход не касается семьи. Семья Водолея всегда может положиться на него, потому что Водолеи ляжет грудью на амбразуру, чтобы защитить своих.