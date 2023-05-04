Самые глупые знаки зодиака - не берите их на работу

Телец

Из Тельцов выходят неплохие разнорабочие, рабочие заводского сектора, ЖКХ и дорожные рабочие. Рабочие в трудовой книжке Тельцов – это гарантия безопасности для других граждан, потому что им не дается никакая умственная работа. Даже административная.

Козерог

Козероги при хорошем образовании могут быть прекрасными руководителями среднего звена. Но при отсутствии этого «если» Козероги чаще всего находят себя в спорте или в охране.

Рыбы

Рыбы, к сожалению, не отличаются ни хорошим интеллектом, ни сообразительностью, ни интуицией. Однако они искренне уверены в собственной неотразимости и неоцененности. Очень сложно коммуницировать с людьми, которые работают из рук вон плохо, но считают, что справляются великолепно.

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