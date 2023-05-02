Мужчины среди знаков зодиака ненавидят брак - не верьте им

Овен

Овен слишком горяч, чтобы принадлежать одной женщине. Харизма, красота и страстность этого знака зодиака делает их потрясающими любовниками. Любовниками, а не мужьями. Мужья из Овнов так себе, потому они не любят делиться энергией и не готовы к эмоциональной близости. Только к физической.

Телец

Телец один из самых ужасных отцов и мужей. Все из-за слабого характера. Тельцы любят винить в своих проблемах весь белый свет, а также падки на пагубные привычки. Никогда Телец, который по своему характеру, близок к инфантильному маменькиному сынку, не поставит свои слабости превыше жены или детей.

Рак

Мужчина-Рак не лучший вариант для брака, потому для него семья не является ценностью. Раки женятся только, если совсем приперло. Например, девушка беременна или избранница поставила ультиматум – такой вариант эффективен лишь в случае очень сильных чувств. Но ни ребенок, ни любовь на первых парах, не гарантируют, что Рак будет примерным семьянином. Нет, он будет изменять, выпивать и жить в свое удовольствие.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».