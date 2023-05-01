У них другая миссия! Женщины среди знаков зодиака, которые не созданы для семьи

Близнецы

Близнецам очень сложно даются моногамные отношения. Не потому, что Близнецы такие распутные, а потому что их разочаровать так же просто, как и очаровать. Если вы влюблены в Близнеца или намерены строить отношения с этим знаком зодиака, то вам всегда нужно оставаться в тонусе. Не обижать свою вторую половину, но и не превратиться в скучного мужчину. Задача сложная, поэтому принято считать, что Близнецы не созданы для семейной жизни.

Козерог

Козероги слишком зациклены на себе, на своих нуждах, потребностях и собственном перфекционизме, чтобы найти время для кого-то еще. Для мужчины, или даже для детей. Кстати, женщина-Козерог в мужчине привязана сильнее, чем к ребенку. В юности такие женщины легко расстаются с любовниками и разводятся с мужьями, а в более зрелом возрасте расставание с любимым человеком буквально выбивает почву из-под ног. Козерог перестает следить за собой, стремительно стареет и начинает болеть. Из-за сложных отношений с детьми, такие женщины в старости обречены на одиночество.

Водолей

Водолеи являются прекрасными матерями, но брак и материнство для них – это стресс и испытание. Во-первых, такие отношения значительно ограничивают свободу, которая имеет сильную ценность для Водолеев. Во-вторых, семья отвлекает Водолеев от их миссии на земле. Эти женщины верят, что пришли в этот мир не просто так, а талантов, которыми их наградил Бог, достаточно, чтобы реализовать себя в самых разных сферах.

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