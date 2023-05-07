Ситуация ухудшится: три знака зодиака, которых ждут беды 7 мая

Близнецы

Вам не нужно применять силу, чтобы получить желаемое, так как Венера подчеркивает важность уважения и сотрудничества. Вы добьетесь большего, если учтете потребности других в своих планах, а не будете настаивать на своем. Вы также будете более чувствительны к настроению других, поэтому, если кому-то понадобится выслушать вас, вы будете рядом. И дружба, которая была в упадке, может вновь оживиться.

Львы

Возможно, вы не хотите противостоять кому-то, кто ведет себя вольно, но вы знаете, что если вы этого не сделаете, ситуация может только ухудшиться. Положение планет говорит о том, что вам нужно пресечь наглость в зародыше. Не позволяйте своим негативным чувствам накапливаться. Вместо этого проведите этот тяжелый разговор и вы можете обнаружить, что он пройдет легче, чем вы себе представляли.

Козероги

Ищите единомышленников или хотите наладить с кем-то отношения? Это может быть немного затруднительно, но сегодняшнее влияние Венеры/Хирона может изменить ситуацию, если вы готовы преодолеть разрыв и пойти навстречу первыми.

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