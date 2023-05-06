Планы на будущее! Какие знаки зодиака ждет перерождение 6 мая

Тельцы

Если вас беспокоит низкая самооценка, то сегодняшняя расстановка сил поможет вам развеять эти мысли. Венера в вашем секторе талантов призывает вас оценить свои навыки, опыт и успехи. Даже ваши неудачи способствовали тому, что вы стали теми, кто вы есть сегодня и вы значительно выросли за последнее время. Не ругайте себя, а хвалите.

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Козероги

Доверяйте своим инстинктам и идите туда, куда они вас ведут. Вы поймете, что все это время сдерживали себя напрасно, особенно когда речь идет о профессиональных и карьерных вопросах. В ближайшие дни вы почувствуете, какую цену заплатили за это. Будьте готовы увидеть себя в более позитивном свете.

Водолей

Если вы уверены в себе, то реализация планов или амбиций не составит для вас никакого труда. Поскольку в других секторах вашей карты формируется мощная смесь энергий, мнение членов семьи или друзей может оказать на вас влияние. Прислушайтесь к тому, что они говорят, но не чувствуйте себя обязанным следовать их советам, если они не соответствуют вашим планам. В этом отношении вы знаете все лучше всех.