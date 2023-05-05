Любовь и страсть! У кого на личном фронте будет взрыв эмоций 5 мая

Овны

Готовы обсудить то, что наболело? Сделайте это, так как это поможет продвинуться вперед. И все же это будет нелегкий разговор, особенно если вы чувствуете себя уязвимыми. Тем не менее, диалог может проложить путь к дальнейшим разговорам по душам. Благодаря этому может начаться избавление от давних проблем в отношениях.

Девы

Размышляете, стоит ли развивать отношения? Возможно, вас связывают сильные и даже страстные чувства и это кажется убедительным. Однако не торопитесь. Если в этом есть смысл, не помешает сначала узнать друг друга получше. Хотя сегодняшний день может стать поворотным моментом, эта связь может расцвести, если пока вы будете идти рысью, а не галопом.

Рыбы

Не уверены в новой дружбе или потенциальном романе? Положение планет побуждает вас открыть свое сердце и проложить путь для более полного развития отношений. Если вы молча критиковали этого человека, подумайте о его положительных чертах и привычках, а также о том, что привлекло вас в нем с самого начала. Если вы дадите ему шанс, отношения могут развиваться очень хорошо.