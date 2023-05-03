Смех и веселье! У кого жизнь наладится 3 мая - ой, что будет

Тельцы

Сегодня вы захотите быть максимально заметными. Если вы начинаете какой-то проект, хотите произвести впечатление или продемонстрировать свои таланты, то сейчас самое время действовать. Не беспокойтесь о том, что подумают другие, ведь главное - это ваше отношение к себе. Позвольте своей природной харизме засиять.

Львы

Есть желание потратиться на себя и купить себе подарок? Положение планет призывает вас сделать это и наслаждаться чувством удовлетворения. Вас также могут пригласить на мероприятие, которое откроет путь к особой возможности или незабываемой встрече. Если вы будете ожидать лучшего, это и случиться с вами.

Рыбы

Сейчас ведутся переговоры вокруг идей, которые могут открыть путь к интересным событиям и возможностям. Вы будете этим очень увлечены, но чтобы воспользоваться всеми преимуществами, что-то должно измениться. Сегодняшнее положение планет может стать призывом отказаться от тех занятий, которые не служат цели и отнимают силы, чтобы вы могли полным ходом двигаться вперед к успеху.

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