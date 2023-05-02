Три знака зодиака, которых могут обмануть 2 мая - держитесь

Овны

Окупаются ли ваши инвестиции в проект, роман или другой интерес? Возможно, вы достигли важной вехи и обдумываете свои дальнейшие действия. Вам захочется повеселиться, но дела так же требуют вашего внимания. Если вы правильно разыграете свои карты, вы сможете сделать и то, и другое.

Раки

Вам нужно уединиться, чтобы все обдумать? Положение планет относительно вашего знака говорит о том, что это поможет вам прийти к решению. Не спрашивайте совета у других, просто сосредоточьтесь на своих чувствах. Если вы пытались игнорировать эти побуждения, их принятие может стать поворотным моментом, который поможет вам двигаться вперед. Будьте смелее, вы точно не пожалеете об этом.

Козероги

Обнаружили слепое пятно, которое мешает вам увидеть правду? Это может исправить сегодняшнее положение планет. Это также подходящее время для разговора, который может привести к заключению сделки, интересной возможности или даже интересному свиданию. Руководствуйтесь своими интуитивными импульсами, и вы не ошибетесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».