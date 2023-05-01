Жертва соблазна! Три знака зодиака, которых ждет опасность 1 мая

Близнецы

Воздержитесь от нездоровой пищи, так как вы можете стать жертвой соблазна переедания. Возможно, на мероприятии вы позволите себе выпить слишком много и это станет причиной сожалений и недомогания.

Весы

Если вы сегодня отправляетесь в путешествие, будьте очень осторожны в дороге, а также следите за тем, что вы едите. Вполне возможны незначительные проблемы со здоровьем, связанные с желудком. Не рекомендуется посещение новых ресторанов и знакомство с новой кухней или продуктами.

Стрельцы

Осознайте свою склонность к нездоровым перекусам и избегайте жирной и жареной пищи. Физические упражнения придадут вам бодрости, сегодня день, когда вы можете успешно начать диету или войти в фитнес-режим.

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