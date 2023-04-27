Какой знак зодиака должен хорошо одеться, чтобы взлететь в карьере: Володина – смените имидж обязательно

Иногда, чтобы достичь определенных успехов, нужно совершить довольно простые действия. Они раскрывают позитивную энергию и делают путь к успеху достижимым.

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Астролог Василиса Володина посоветовала Стрельцам изменить свой имидж. Новые наряд и прическа произведут благоприятное впечатление на окружающих, что потянет за собой целый ряд позитивных событий.

Карьера Стрельцов взлетит вверх, их заметят, улучшится материальное положение.

Источник: rsute.ru.