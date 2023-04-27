Не показывайте им бутылку: мужчины с этими именами склонны к алкоголизму

Есть мужчины, которые обожают пригубить алкогольные напитки. И астрологи уверены, что дело в характере и карме. По их мнению, есть имена, обладатели которых склонны к алкоголизму, и вы ничего с ними не поделаете.

Например, Валерии. Они быстро подсаживаются на напитки и потом сложно с них слезают. Поэтому лучше всего не показывайте им даже бутылку.

Также Николай - душа компании, но пьет за пятерых. Потом, правда, сильно болеет, но это его не останавливает.

Александры тоже рискуют стать алкоголиками, если их вовремя не занять полезным делом. Так что попытайтесь заинтересовать их чем-то более интересным, а от шумных компаний отводите стороной.

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