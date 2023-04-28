Что будет с Еленой Блиновской на самом деле: таролог раскрыла карты

Случилось то, что многие ожидали, но не могли поверить, что такое может произойти. После обвинения в налоговых махинациях блогера Лерчек и ее мужа правосудие добралось и до «королевы марафонов» Елены Блиновской.

Блогера обвиняют в неуплате налогов на общую сумму 918 миллионов рублей. По версии следствия, чтобы не перечислять в госказну положенные суммы, она просто «дробила» свои доходы. (Говорят, что по той же схеме действовали и «Лерчеки»).

По данным правоохранителей, у Елены имелись сообщники, которые помогли ей перечислить средства от предпринимательской деятельности на расчетные счета восемнадцати подконтрольных организаций и трех ИП.

Теперь в отношении блогера возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере. Ей может грозить реальный срок.

Но быть может, Елене удастся выйти сухой из воды? Этот вопрос мы адресовали тарологу, психологу, писателю Марианне Абравитовой. И вот что она рассказала Teleprogramma.pro.