Что будет с Еленой Блиновской на самом деле: таролог раскрыла карты

Случилось то, что многие ожидали, но не могли поверить, что такое может произойти. После обвинения в налоговых махинациях блогера Лерчек и ее мужа правосудие добралось и до «королевы марафонов» Елены Блиновской.
Блогера обвиняют в неуплате налогов на общую сумму 918 миллионов рублей. По версии следствия, чтобы не перечислять в госказну положенные суммы, она просто «дробила» свои доходы. (Говорят, что по той же схеме действовали и «Лерчеки»).
По данным правоохранителей, у Елены имелись сообщники, которые помогли ей перечислить средства от предпринимательской деятельности на расчетные счета восемнадцати подконтрольных организаций и трех ИП.
Теперь в отношении блогера возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере. Ей может грозить реальный срок.
Но быть может, Елене удастся выйти сухой из воды? Этот вопрос мы адресовали тарологу, психологу, писателю Марианне Абравитовой. И вот что она рассказала Teleprogramma.pro.
Марианна Абравитова. Фото: личный архив
«Блиновской дадут реальный срок с конфискацией имущества. И это будет показательный процесс, чтобы другим неповадно было, - отметила Марианна.
Ведь среди блогеров, которые вели свой бизнес, она проявила себя ярче всех. Это было дерзко, с огромными суммами, людскими массами. Так что ее дело отработают по полной программе».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
- Каково сейчас ее психологическое состояние?
- Конечно, люди, которые подобными способами сумели заработать огромные деньги, чувствуют свою неуязвимость. Сейчас Елене кажется, что ей ничего не будет, что она сможет разрулить эту историю с помощью своих денег и связей.
Назвать такую уверенность комплексом Наполеона довольно сложно, но можно назвать звездной Наполеонистостью.
Это, конечно, невосприятие той реальности, в которой ты живешь, контекста, в который ты попал, поэтому ей будет крайне сложно адаптироваться к новым обстоятельствам. Как говорится: «Повыше залезешь – сильнее упадешь». Вот такая история!