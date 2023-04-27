Люди какого знака будут наказаны в госорганах: Глоба — вас будут провоцировать!

Астролог Тамара Глоба предостерегла Дев о грозящей опасности. У представителей данного знака зодиака есть риск вступить в противостояние с госорганами.

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Глоба рекомендовала Девам вести себя сейчас максимально корректно и не обращать внимания на провокации, а иначе избежать дальнейших проблем не удастся.

В делах у Дев все будет хорошо, они будут успешно вести переговоры, заключать выгодные договоры и контракты. Вместе с тем, астролог советовала основательно обдумывать поступающие к Девам предложения.

Источник: rsute.ru.