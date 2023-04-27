Абсолютный везунчик мая по дате рождения — липнут деньги, любовь и удача

Астролог Галина Краснопевцева поделилась прогнозом на май, назвав знак зодиака, который сумеет добиться много благодаря своей инициативности. Старания Львов не пройдут даром. Вселенная наградит их за личностный рост.

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«В мае Львы могут получить заманчивое предложение в сфере развития своего дела. В середине месяца вы почувствуете желание проявить себя на личном фронте, возрастет ваша инициативность», - добавила астролог.

Отсюда и возможное денежное вознаграждение, а также новое полезное знакомство.

Дни рождения Львов выпадают на даты с 23 июля по 21 августа.

По материалам 7days