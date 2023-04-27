Глоба назвала самый тяжелый для России месяц 2023 года: уже скоро — удар нанесут извне

Тамара Глоба в своих предсказаниях не раз говорила о том, что год Водяного Кролика станет самым тяжелым за последнюю тройку лет. Даже пандемийный 2021-й и взрывной 2022-й покажутся райскими. Так, астролог не сомневается, что 2023 год всех без исключения испытает на прочность.

Также в своих прогнозах Тамара Глоба назвала самый тяжелый месяц для россиян и он уже на подходе. Именно май принесет новую волну обострения: испытания, беды и удары обрушатся ливнем со всех сторон — провокация придет извне. Кроме того, настоящей бедой года Водяного Кролика астролог называла возможность терактов.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».