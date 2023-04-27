Деньги прут! Знак, которого с головой накроет судьбоносный май — перерождение

Астролог Галина Краснопевцева поделилась прогнозом на май, назвав знак зодиака, которого с головой накроет судьбоносный май. Пугаться перемен не стоит: они однозначно пойдут им только на пользу. Девы полностью изменят свой взгляд на многие вещи.
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«Серьезные перемены в личной жизни могут трансформировать внутренний мир и помочь духовному росту. Все, что связано с крупными финансовыми вложениями, обещает дать свои щедрые плоды», — добавила астролог.
Уже в середине мая Девы смогут насладиться полученными дивидендами — они удвоят свое состояние. Звезды советуют им чаще выбираться на природу.
По материалам 7days