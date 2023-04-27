Ждет уникальная возможность! Единственный везунчик мая — грядет чистейшая полоса удачи

Астролог Галина Краснопевцева поделилась прогнозом на май, назвав абсолютного везунчика месяца. Ими станут Тельцы. Вот кому везет по-крупному. Именно этим баловням судьбы благоволит Вселенная.

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«Тельцов в предстоящем месяце ждут уникальные возможности и большое счастья. Однозначно у вас прибавится авторитета», — добавила астролог.

В начале мая Тельцы поймают предвкушение, что скоро в их жизнь ворвется нечто чарующее. Основной совет от звезд: держать уважительную дистанцию с начальством.

По материалам 7days