Сами обалдеют: на три знака зодиака обрушится лавина денег — везение в конце апреля

Астролог Людмила Митрохина назвала три знака зодиака, которые даже в ретроградный Меркурий умудрятся удвоить свой капитал. Деньги к ним так и липнут. Везение придет в последние дни апреля.

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Львы

Они не умеют работать в команде и часто выбирают путь лидера или одиночки. Именно это позволит им повысить уровень финансового дохода во время ретроградного Меркурия. Львы возложат на себя больше ответственности, решив не только свои проблемы, но и споры коллег.

Вполне естественно, что такая полезность для общества не укроется от вышестоящего руководства. Начальство отблагодарит их внеочередной премией или новой должностью.