Сами обалдеют: на три знака зодиака обрушится лавина денег — везение в конце апреля

Астролог Людмила Митрохина назвала три знака зодиака, которые даже в ретроградный Меркурий умудрятся удвоить свой капитал. Деньги к ним так и липнут. Везение придет в последние дни апреля.
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Львы
Они не умеют работать в команде и часто выбирают путь лидера или одиночки. Именно это позволит им повысить уровень финансового дохода во время ретроградного Меркурия. Львы возложат на себя больше ответственности, решив не только свои проблемы, но и споры коллег.
Вполне естественно, что такая полезность для общества не укроется от вышестоящего руководства. Начальство отблагодарит их внеочередной премией или новой должностью.
Скорпионы
Они завяжут новые знакомства, которые будут полезны в будущем. Благодаря этим связям им удастся заполучить карьерный и финансовый рост. Скорпионы те еще эгоисты. Они помешаны на своем комфорте. Апрель станет для них идеальным временем для достижения всех намеченных целей. Меркурий поможет им в этом.
Водолеи
Все дела, за которые они брались, казалось бы, были обречены на провал. Но тут в дело вмешается ретроградный Меркурий.
«Для людей этого знака наступает период, когда их желания и мечты выступают на первое место. Водолеи могут закрыть финансовую брешь и даже обогатиться. Главное, не боятся и довериться судьбе, точнее ретроградному Меркурию», — добавила астролог.
По материалам 7days