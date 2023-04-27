Бог благословил! С какими именами женщины живут долго и счастливо — отмечены судьбой

Астрологи назвали женские имена, обладательницы которых живут долго и счастливо — их благословил Бог. Над ними словно защитный купол — счастье прописано им судьбой.

Они остаются оптимистками до глубокой старости. Для них важно не только их собственное счастье, они стараются сделать лучше окружающий их мир, тех, кого они ценят и любят.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Анастасия

Эта особа никогда не стареет ни умом, ни душой. До самой старости Анастасия сохраняет интерес к тому, что происходит вокруг — в мире, с ее близкими, она всегда в курсе всех последних событий. Кто-кто, но эта женщина не потеряет вкус к жизни. Анастасия умеет радоваться каждому новому дню. И этот оптимизм не угасает в ней даже в более зрелые годы.