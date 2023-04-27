Женщины с этими именами — самые красивые: мужчины липнут как магнит

Астрологи считают, что у некоторых женщин на роду написано быть красивыми. Вселенная им уготовила шанс, которым обязательно надо воспользоваться.

Ева — эталон нежности и привлекательности. Нередко эти женщины обладают точеной фигурой. Которая завораживает.

Мария — часто выглядит стильной и ухоженной. Такую девушку видно издалека.

И настоящая русская красавица — Алена. Считается, что эти женщины красивые, но скромные. И мужчины липнут к ним как магниты.

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