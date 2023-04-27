Что обязательно нужно сделать Девам, Весам и Львам в 2023 году, иначе беда — Володина

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась годовым прогнозом для знаков зодиака, назвав тех, кто должен проявить собранность и смекалку, тогда они точно не упустят свое счастье и те возможности, которые даст им судьба.
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Девы
Год Водяного Кролика принесет представителям этого знака массу разнородных событий. Весна испытает Дев на прочность, зрелость и взаимную ответственность. Особенно это касается брака. Этому знаку зодиака придется подставить плечо любимому и взять на себя излишние обязанности, которые могут обременять.
«Впрячься вместе там, где раньше вы пахали по отдельности», - дала понять Василиса Володина.
Только в этом случае, Девам удастся избежать серьезных семейных проблем.
Весы
Этому знаку зодиака в 2023 году предстоит упорядочить все, что связано с повседневными обязанностями и работой. Вселенная не даст им расслабиться, закрутив гайки. Звезды советует не игнорировать указания руководства, подходить к делам максимально собрано и не давать себе слабину.
Львы
Вот для кого год Водяного Кролика будет по-настоящему краеугольным. Львам нужно быть во все оружии. На работе им может подвернуться новая высокооплачиваемая должность. Но за нее придется побороться. В выигрыше останется тот, кто подготовится ко всему заранее. Девиз года для Львов - учиться, учиться и еще раз учиться.
«Проанализируйте, что подтянуть, что проработать, что улучшить в ваших знаниях и навыках, чтобы Юпитер не только пообещал успех, но и выполнил», - добавила астролог.