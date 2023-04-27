Что обязательно нужно сделать Девам, Весам и Львам в 2023 году, иначе беда — Володина

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась годовым прогнозом для знаков зодиака, назвав тех, кто должен проявить собранность и смекалку, тогда они точно не упустят свое счастье и те возможности, которые даст им судьба.

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Девы

Год Водяного Кролика принесет представителям этого знака массу разнородных событий. Весна испытает Дев на прочность, зрелость и взаимную ответственность. Особенно это касается брака. Этому знаку зодиака придется подставить плечо любимому и взять на себя излишние обязанности, которые могут обременять.

«Впрячься вместе там, где раньше вы пахали по отдельности», - дала понять Василиса Володина.

Только в этом случае, Девам удастся избежать серьезных семейных проблем.