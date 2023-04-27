К какому знаку зодиака стал охладевать партнер: любовь исчезнет, если ничего не делать – Володина

Львы сейчас находятся на краю пропасти и, прежде всего, проблемы видны в частной сфере, поведала астролог Василиса Володина.

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Многие представители зодиакальной системы уже сейчас ощущают разлад в личной сфере, их партнеры общаются с ними с холодком. Это не может не тревожить Львов, которые пытаются найти причину.

И здесь стоит проявить деликатность и мудрость, если идти напролом и выяснять отношения, то это только усугубит ситуацию. А вот знание психологии, добро и теплые чувства к любимому человеку могут сотворить чудо.

Источник: rsute.ru.