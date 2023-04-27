Знак, который скинет с плеч многолетний груз: Володина — беды в 2023 году мимо них

Василиса Володина. Фото: соцсети героя публикации

Об этом астролог рассказала в годовом прогнозе.

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась гороскопом на год Водяного Кролика. Астролог назвала знак зодиака, который обойдет все трудности 2023-го, хотя этот год обещает стать самым сложным за последнюю тройку лет.

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Для Близнецов 2023 год принесет перемены — долгожданное облегчение. Жизнь перестанет испытывать их на прочность. 

«Не все желания сбудутся в одночасье, но и чувство, что вы как на вулкане, уходит», — добавила астролог.

Зато у представителей этого знака появится больше стабильности, четкости, ясности и понимания. А заодно и личных возможностей.

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