Знак, который скинет с плеч многолетний груз: Володина — беды в 2023 году мимо них

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась гороскопом на год Водяного Кролика. Астролог назвала знак зодиака, который обойдет все трудности 2023-го, хотя этот год обещает стать самым сложным за последнюю тройку лет.
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Для Близнецов 2023 год принесет перемены — долгожданное облегчение. Жизнь перестанет испытывать их на прочность.
«Не все желания сбудутся в одночасье, но и чувство, что вы как на вулкане, уходит», — добавила астролог.
Зато у представителей этого знака появится больше стабильности, четкости, ясности и понимания. А заодно и личных возможностей.