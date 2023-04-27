Знак, который скинет с плеч многолетний груз: Володина — беды в 2023 году мимо них

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась гороскопом на год Водяного Кролика. Астролог назвала знак зодиака, который обойдет все трудности 2023-го, хотя этот год обещает стать самым сложным за последнюю тройку лет.

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