Лодыри! Мужчины с какими именами — главные лентяи: работать не будут

Астрологи уверены, что имя может все рассказать о человеке. Например, о его качествах. Есть мужчины — лодыри по жизни, и ничего вы с ними не сделаете. И чаще всего это Григории, Архипы, Артемы и Егоры.

Все они просто обожают изображать из себя умников, дают советы другим, но сами предпочитают отлеживаться на диване.

«Останься дома — спаси мир» — вот их девиз по жизни. И как бы вы не старались, никогда не заставите их найти полноценную работу на долгие годы. Всегда их будет что-то не устраивать.

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