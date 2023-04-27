Перерождение во всех смыслах: Глоба узрела глобальные перемены для двух знаков зодиака

Астролог Тамара Глоба заявила, что у представителей сразу двух знаков зодиака в 2023 году будут перемены, которые изменят их жизнь на 180 градусов. По ее словам, это будет перерождение во всех смыслах.

Весы летом захотят сменить круг окружения. У этих людей возникнет желание почистить круг общения от токсичных людей. Причем это пойдет им на пользу.

«А Скорпионы могут начать свое дело. Со второй половины откроются перспективы в работе», — заявила она.

При этом Глоба подчеркнула, что год у этого знака зодиака завершится прибылью, участием в делах близких, поездками.

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