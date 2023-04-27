«Будут раздражать больше обычного»: Володина 27 апреля сделала заявление

Звездный астролог Василиса Володина не оставила людей без прогноза 27 апреля. Последний четверг месяца — это благоприятное время для хвастовства: презентации продукта, работы над имиджем своим или компании будут восприняты правильно.
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Также наступили подходящие сутки для созидания. Люди дела, а не слова (в буквальном смысле) добьются успеха.
«Девиз дня: идти и делать, менять мир собственными руками — потому что в созидании смысл. Пустозвоны будут раздражать больше обычного, зато у тех из нас, кому есть что продемонстрировать из конкретных творений, — звездный час», — посоветовала астролог.