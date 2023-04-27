«Будут раздражать больше обычного»: Володина 27 апреля сделала заявление

Звездный астролог Василиса Володина не оставила людей без прогноза 27 апреля. Последний четверг месяца — это благоприятное время для хвастовства: презентации продукта, работы над имиджем своим или компании будут восприняты правильно.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Также наступили подходящие сутки для созидания. Люди дела, а не слова (в буквальном смысле) добьются успеха.